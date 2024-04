Auch in diesem Jahr sind die Lämmer wieder eine Attraktion in der Erdekaut. Munter und fidel springen die Kleinen umher, wobei ihre Mütter immer ein waches Auge auf ihre Schützlinge haben. Seit einigen Jahren macht sich die Rangerin Simone Wilhelm den Spaß, den Lämmern Namen zu vergeben, die in irgendeiner Form etwas mit der Stadt oder der Verbandsgemeinde zu tun haben. Von bekannten Persönlichkeiten aus der Gegend. Aus der Reihe fällt dagegen Lucky, das kleinste Lamm in der Erdekaut. Die Muttertiere sind immer etwas angespannt, sobald Menschen mit Hunden die Erdekaut besuchen. Sie gehen dann in eine Habachtstellung und sind jederzeit bereit, in den Verteidigungsmodus zu wechseln. Kinder sind sehr gerne willkommen und nicht nur für sie ist das Streicheln der Lämmer ein tolles Erlebnis.