Großes Aufatmen am Dienstagabend in der Erdekaut. Die an diesem Tag vermissten fünf Walachen-Jungschafe sind wieder aufgetaucht.

Die Schafe waren schwer zu finden, haben sich in einem Dickicht von Hecken und Gestrüpp zurückgezogen und keinen Ton von sich gegeben. Offenbar hatten sie ein schattiges Plätzchen in der Erdekaut gesucht – und gefunden. Am Montagabend waren die fünf noch auf der Wiese hinter dem Weiher am Grubengebäude, berichtet Erdekaut-Rangerin Simone Wilhelm. Vermutlich nutzten die Tiere dann das Niedrigwasser des Teichs, um die natürliche Wasser-Barriere zu überwinden. Als das Verschwinden am Dienstag dann auffiel, war Wilhelm zusammen mit einigen Besuchern des Landschaftsschutzgebietes mehrmals alle Stellen abgelaufen, ohne die Tiere zu entdecken. Erst bei einem Abendspaziergang mit den Muttertieren, die laut blökten, meldeten sich die „Ausbrecher“. Sie mussten nach ihrer Ausflugstour den nächsten Tag im Stall verbringen.