Seit Dienstag fehlt jede Spur von fünf Bocklämmern aus der Erdekaut, die im März geboren wurden. Rangerin Simone Wilhelm bemerkte den Verlust am Morgen, noch am Montagabend waren die Tiere auf der Weide des Grubengeländes beim Grasen. „Wir haben am Dienstag mehrfach das komplette Gelände, inklusive Hecken und Gestrüpp, abgesucht“, berichtete Wilhelm am Dienstagabend. Die Polizei Kirchheimbolanden ist eingeschaltet, man hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Kontakt Polizei Kirchheimbolanden, Telefon 06352 911-2700.