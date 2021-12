Er gehörte zu den Titanen der regionalen Blasmusikszene, hat diese geprägt wie kaum ein anderer. Jetzt ist Wolfgang Reibe, seit 2014 Ehrendirigent des Spielmannszugs Eisenberg, im Alter von 89 Jahren verstorben. Viele Menschen kennen Reibe als unermüdlichen Dirigenten, der dem Spielmannszug voranging, gleich ob beim Faschingsumzug oder bei den Kerwen in der Region. Tausende von Übungsstunden hat er geleitet, fast ein halbes Jahrhundert war Reibe musikalischer Leiter des Vereins. Er gehörte 1955 zu den Gründungsmitgliedern des Spielmannszugs. Außerdem erwarb er sich große Verdienste bei der Ausbildung der jugendlichen Nachwuchsmusiker. Selbst in schwierigen Zeiten stand Reibe treu für seinen Spielmannszug ein, der mit der Wattenheimer Blaskapelle kooperierte und deren Musiker im Wechsel gemeinsam auftraten. Reibe war zudem ein Wegbereiter für den Umbau des Spielmannszugs zum modernen Blasorchester und sicherte so den Erhalt des Vereins.