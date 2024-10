Das historische Schulgebäude im Obrigheimer Ortsteil Mühlheim, zuletzt als evangelisches Gemeindehaus genutzt, wird mit neuem Leben versehen. Der aus Mannheim stammende Maler Manfred Binzer, der das denkmalgeschützte Anwesen 2022 gekauft hat, eröffnet darin das Atelier „Altes Schulhaus“.

Der klassizistische Bau in der Mühlheimer Hauptstraße bildet ein Gesamtensemble mit der Schlosskirche der Leininger Grafen und dem Friedhof. Nach längerer Sanierung soll es, den Plänen des neuen Eigentümers entsprechend, ein offenes Haus mit kleinen Kulturprogrammen werden.

Die Einweihung findet am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr statt. Es stehen Ansprachen und Musik von Mr. Brown & Friends auf dem Programm. Im nahen Gotteshaus wird außerdem eine Tanzperformance zu „Fratres“, einem Werk des estländischen Komponisten Arvo Pärt, aufgeführt.

Am Wochenende, 12. und 13. Oktober, kann das Atelier jeweils zwischen 14 und 19 Uhr besichtigt werden. An beiden Tagen gibt es um 15 Uhr Darbietungen in der Schlosskirche: am Samstag stellt Organist Mike Heppes die Orgel, Baujahr 1738, vor und am Sonntag können Kinder und Erwachsene mit dem Percussionisten Al Zanabili in afrikanische Märchen eintauchen.