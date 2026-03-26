Obwohl die Verbandsgemeinde Leiningerland schon seit acht Jahren existiert, gibt es bisher nur zwei veraltete Flächennutzungspläne, die den Alt-VGen Grünstadt-Land und Hettenleidelheim entstammen. Der eine ist aus dem Jahr 2015, der andere sogar aus dem Jahr 2003. Vor diesem Hintergrund soll nun ein neuer Flächennutzungsplan erstellt werden. Beauftragt wurde das Planungsbüro WSW und Partner aus Kaierslautern, das in der März-Sitzung des VG-Rats den Zeitplan vorstellte. In den nächsten vier bis sechs Jahren soll der neue Plan fertig sein, sagte Alena Weimert von WSW. Ziel sei es zu erfassen, in welchen Ortsgemeinden noch Fläche für Bebauung vorhanden ist und wo es womöglich sogar zu wenig Fläche gebe. Zuerst müssten aber die bestehenden Pläne digitalisiert werden. Der neue soll bis 2040 gelten, sodass er als Grundlage für Bebauungspläne dienen kann).