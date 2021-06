Enttäuscht waren am Dienstagabend nicht nur die 2000 deutschen Fans im Londoner Wembley-Stadion. Auch beim Public Viewing auf dem Gelände der Bockenheimer Klosterschaffnerei waren die Zuschauer betrübt darüber, dass die deutsche Nationalmannschaft gegen England aus der Fußball-Europameisterschaft ausgeschieden ist. Wegen des starken Regens stand die Übertragung in Bockenheim zunächst noch auf der Kippe. Etwa eine Stunde vor Anpfiff gab Nico Schäfer, Spielertrainer des TSV Bockenheim, grünes Licht: „Ja, wir übertragen.“ Etwa 150 Zuschauer kamen an die Klosterschaffnerei, um das Spiel zu schauen. Auch wenn die DFB-Elf nicht mehr im Rennen um den EM-Titel ist, überträgt der TSV weiterhin alle Spiele.