Es ist ein altes Vorurteil, dass Kultur nur in größeren Städten funktioniert. Nein, auch und gerade auf dem Land gibt es Kleinode zu entdecken. So lohnte sich am Samstagabend eine Fahrt ins Eistal, genauer nach Ebertsheim. Dort stellte vor vielen Jahren eine Papierfabrik ihren Betrieb ein. Nach anfänglichem Schock entstand daraus eine blühende Keimzelle von alternativen Lebensformen und Kultur.

Die „Kulturinitiative Alte Papierfabrik“ startete nach einer Pause ihren Jazzsommer am Samstag, in dem mit „Kapelle17“ und „Onto“ noch zwei weitere Konzerte