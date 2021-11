Eisenberg. In der Fußball A-Klasse Rhein-Pfalz, Gruppe 2, geht die Hauptrunde für einige Mannschaften aus dem Leiningerland in die entscheidende Phase.

Am Sonntag steht ein Duell auf dem Programm, das nach der aktuellen Konstellation viel Brisanz verspricht. Die TSG Eisenberg empfängt um 14.45 Uhr den TuS Sausenheim. Für beide geht es um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde.

Die TSG geht als Favorit in das Derby. Die Eisenberger belegen aktuell mit 16 Punkten den vierten Tabellenrang, der zur Teilnahme an der Runde der besten Acht der A-Klasse Rhein-Pfalz genügen würde. Die Mannschaft von Trainer Marco Kroneberger kann dennoch entspannt in das Duell gehen, denn sie hat erst zehn Partien bestritten. Zum Vergleich: Für den TuS Sausenheim, der aktuell mit 15 Zählern auf dem sechsten Tabellenplatz der Achter-Liga steht , ist das Derby am Sonntag bereits das 13. von insgesamt 14 Hauptrundenspielen.

TuS Sausenheim hat gegen ASV Heßheim verloren

Der TuS musste während der Woche eine deutliche 0:7-Heimniederlage gegen den ASV Heßheim hinnehmen. Dennoch glaubt Coach Micha Bengel, dass sein Team in Eisenberg punkten kann. Die letzten beiden Spiele haben die Sausenheimer nun verloren. Da der TuS zum Abschluss noch einmal beim ASV Heßheim antreten muss, könnte das Spiel gegen die TSG die letzte Chance sein, im Kampf um Platz vier mitzumischen. Aber klar ist: Für den TuS muss am Sonntag ein Sieg herausspringen.

Der SV Obersülzen verteidigte am Donnerstag mit einem 3:1-Heimerfolg über den MTSV Beindersheim die Tabellenführung in der A-Klasse Rhein-Pfalz Gruppe Nord. Zur Pause lagen die Obersülzer mit 0:1 in Rückstand. Für das Team von Trainer Sascha Gerber trafen in der zweiten Hälfte Robin Gerber (51., 52.) sowie Dominik Berck (65.) zum 3:1-Sieg. Der Vorsprung der Obersülzer auf Verfolger DJK Eppstein beträgt nun sieben Punkte. Am Sonntag, 14.45 Uhr, empfangen die Obersülzer zu Hause das abgeschlagene Ligaschlusslicht TSV Ebertsheim.