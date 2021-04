15 Jungen und Mädchen sind von der Schulgemeinschaft der Käthe-Kollwitz-Schule in Grünstadt feierlich verabschiedet worden. Dabei wurden auch drei Jugendliche für besondere Leistungen und herausragendes Verhalten geehrt.

„Ihr seid ,mit Abstand‘ die einzige Abschlussklasse, die in ihrer Selbstständigkeit, vor allem zu Hause, so gefordert war“, sagte der Rektor der Einrichtung mit Förderschwerpunkt Lernen, Gisbert Räuber, in seiner Rede, bei der er sich thematisch an das „Wort des Jahres“ Corona anlehnte. Für den einen oder anderen sei es sicherlich nicht leicht gewesen, da es daheim andere Dinge gebe, mit denen man den Tag gestalten könne. 1,5 Meter, Social Distancing, Abstand von der Schule, Abstand von den Lehrern – es habe aber auch eine Zeit vor Corona gegeben, erinnerte Räuber.

Prägende gemeinsame Erlebnisse

Eine Zeit ohne Abstand, mit gemeinsamen Erlebnissen, die fürs weitere Leben der Jugendlichen richtungsweisend gewesen seien, wie Praktika, Klassenfahrten, Sportveranstaltungen, Begegnungen. „Der Umgang mit Konfliktsituationen war für euch manchmal eine Herausforderung. Letztendlich aber trugen die Auseinandersetzungen vielleicht auch zur Stärkung des Selbstbewusstseins bei“, so der Schulleiter.

Die Jungen und Mädchen hätten über die Jahre erfahren, dass der Lebensweg nie geradlinig verlaufe, sondern immer wieder von Umleitungen und Stolpersteinen geprägt sei. „Die eine oder andere Abzweigung hat euch eventuell neue Perspektiven eröffnet“, meinte Räuber. Mitunter stelle sich ein ungeplanter Umweg als der richtige Pfad heraus. Mit dem Abschied von der Schule stünden die Zeichen auf Veränderung, auf Selbstverantwortung, auf „Neustart in eine hoffentlich für euch gute Zukunft“. Diese zu gestalten, liege nun in den Händen der Entlassschüler.

Elf gehen auf die BBS

Räuber wünschte den Jugendlichen unter anderem eine Zeit ohne Maske und Desinfektionsmittel, Mut, auch Umwege in Kauf zu nehmen, zuverlässige Freunde und Gesprächspartner sowie viele glückliche und erfolgreiche Momente, die Kraft geben, neue Dinge anzupacken. Er beendete seine Ansprache mit einem Zitat von Georg Friedrich Händel: „Man muss lernen, was zu lernen ist, und dann seinen eigenen Weg gehen.“

Elf junge Leute gehen in die Berufsbildende Schule, vier in die Berufspraxisklasse der Integrierten Gesamtschule. „Darüber hinaus haben wir noch ein Mädchen und einen Jungen entlassen, die auf eine andere Schule wechseln“, berichtete Räuber. In ihren eigenen vorbereiteten Reden trugen die Jugendlichen ihre persönlichen Eindrücke von der Schule vor. Das Lehrerteam entließ jeden Einzelnen von ihnen mit dem Ratespiel „Who is who?“ Bei der Feier kam auch zum ersten Mal die neu gegründete Schulband zum Einsatz. Sie gab drei Lieder zum Besten.

Ehrungen

Marc Andre Martin: Preis des Bildungsministeriums für vorbildliches Verhalten in der Schule; Saimen Greif: Schulpreis für allgemeines Engagement in der Schule; Dzavit Maksuti: Schulpreis für Engagement als Schülersprecher.