Sechs junge Menschen sind am Donnerstag aus der Hans-Zulliger-Schule entlassen worden. Die geistig behinderten Menschen „wagen nun den Sprung in die Berufswelt“, wie der kommissarische Rektor Marco Walk sagte. Von Lehrkräften wurden sie vorgestellt.

Max Helf (19 Jahre, Bockenheim) wird in die Werkstätte der Lebenshilfe in Bad Dürkheim gehen. Er ist sportlich, hat 2022 bei den Landesspielen im Tennis in Mannheim den dritten Platz ergattert. Max ist ein Ernährungsexperte und Streitschlichter. Er erhielt den Buchpreis der Bildungsministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule. Den Preis des Landkreises für Mitmenschlichkeit, Integration und Toleranz bekam Jannik Külbs (19, Lambsheim). Er war viele Jahre Schülersprecher. Reinhard Engel beschrieb ihn als „vielseitig begabt, technikaffin und fit im Internet“, er kann programmieren, Geschichten schreiben und fotografieren. Jannik möchte bei Globus arbeiten, wo er bereits viel Erfahrung gesammelt hat.

Lara Sophie Wingenter (19, Bissersheim) hat im April ein Praktikum bei Tierpflegern gemacht und wird in dem Bereich auch arbeiten. „Sie ist eine echte Partymaus, trommelt, kocht und tanzt gern“, berichtete Christine Weyh über sie.

Joshua Knobling (19, Bad Dürkheim) hat Praktika in der Küche und in der Schreinerei absolviert. Er liebt Hunde, kann sie auch zuverlässig versorgen. Auch ist er ein hilfsbereiter und motivierter Arbeiter. Niklas Raab (18, Sausenheim) ist fröhlich, tanzt und singt gern. „Auch liebt er Filme, war ganz stolz, als er das schwierige Wort ,Flux-Kompensator’ aussprechen konnte“, sagte Ingvild Leppin. Das Größte für Niklas: das Verreisen mit seinen Eltern. Sophie Mahler (20, Ebertsheim) ist kontaktfreudig und eine leidenschaftliche Tänzerin, hat aber eine ruhige Art. „Sie ist auch sehr fleißig“, lobte Tanja Borbe.