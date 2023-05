Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Jahrgang neun der Integrierten Gesamtschule Grünstadt hat am Montagabend in der Herbert-Gustavus-Halle 31 Jugendliche verabschiedet. Das Gros geht mit dem Zeugnis der Berufsreife in der Tasche. Zwei Mädchen und ein Junge wurden für besondere Leistungen geehrt.

Als eine außergewöhnliche Person wurde Pauline Riechert aus der Klasse 9b gewürdigt. Wie der Erste Kreisbeigeordnete Timo Jordan (SPD) in seiner Laudatio berichtete, ist sie „in