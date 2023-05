Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum Tag der Artenvielfalt am 3. Juli bietet die Kreisgruppe Donnersberg des Naturkunde- und Naturschutzverbands Pollichia eine spezielle Veranstaltung im Leiningerland an: Das Renaturierungsgebiet am Eisbach bei Ebertsheim soll unter die Lupe genommen werden. Ziel: Herausfinden, welche Tierarten in dem Areal einen neuen Lebensraum gefunden haben.

Der Eisbach wurde 2019 bei Ebertsheim auf einer Strecke von rund 800 Metern aus seinem begradigten Bett befreit und zurück in ein gewundenes, natürliches Flachwasserbett verlegt. Zudem wurden Überschwemmungsbereiche