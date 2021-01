Dreiste Betrüger haben am Montag am späten Nachmittag bei einer 83 Jahre alten Frau aus Ebertsheim angerufen. Sie brachten diese durch geschickte Gesprächsführung und mehrere Anrufer mit unterschiedlichen „Rollen“ dazu, letztlich einem Unbekannten mehrere Tausend Euro auf der Straße auszuhändigen.

Zuerst meldete sich der angebliche Enkel der Frau, der vorgab, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein und nun Geld zu brauchen, um die Führerscheinbeschlagnahme abzuwenden. Diese Legende wurde im Folgenden durch den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten und eines angeblichen Kfz-Mechanikers „bestätigt“. Die Geschädigte war schließlich überzeugt, dass sich ihr Enkel wirklich in einer Notlage befindet und sie helfen müsse.

Die Polizei appelliert: „Bleiben Sie misstrauisch, wenn bei Anrufen Geld von Ihnen verlangt wird. Holen Sie sich Rat bei Ihren Verwandten oder bei der Polizei. Übergeben Sie kein Geld an völlig fremde Personen.“ Am Mittwoch wurden der Polizeiinspektion Grünstadt zwei Fälle sogenannter Callcenter-Betrüge gemeldet. In beiden Fällen wurden die Gespräche von den Angerufenen beendet, sodass kein Schaden entstand.