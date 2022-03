Ein „falscher Polizeibeamter“ hat es am Dienstagmittag vergeblich bei einem 76-Jährigen aus Hettenleidelheim versucht. Wie die echte Polizei in einer Meldung mitteilt, hat sich bei dem Senior eine Frau mit weinerlicher Stimme gemeldet und sich als seine Enkelin ausgegeben. Sie habe bei einem Verkehrsunfall einen Menschen tödlich verletzt. Daraufhin habe ein angeblicher Polizeibeamter übernommen und habe 50.000 Euro von dem 76-Jährigen gefordert, angeblich um eine Verhaftung der falschen Enkelin zu verhindern. Da die Masche dem Hettenleidelheimer bekannt ist, hat er das Gespräch ohne Schaden beendet, so die Polizei weiter. Die Beamten bitten darum, Anrufe dieser Art der jeweils zuständigen Polizeidienststelle zu melden.