Die Sängerhalle in Bissersheim soll weg, eine neue Halle wird gebraucht – darüber herrscht Einigkeit. Doch auf die Vergabe eines Architektenauftrags konnte sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag nicht einigen. Und das hat gute Gründe.

850.000 Euro würde die Sanierung der Sängerhalle in Bissersheim maximal kosten, stattdessen soll für dieses Geld ein Neubau erstellt werden, darüber ist sich der Gemeinderat einig.