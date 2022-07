Das Cabriobad Leiningerland ist dem ersten Aufruf der Bundesregierung, die Wassertemperatur zu senken, Ende Mai gefolgt. So sei die Wassertemperatur im Schwimmbecken von 28 auf 26 Grad gesenkt worden, im Kurs- und im Planschbecken von 32 auf 30 Grad, sagt Bad-Leiter Klaus Wasmuth. Noch weiter senken wolle man die Temperatur im Kursschwimmbecken allerdings nicht, weil Babys da sehr empfindsam reagierten, berichtet Wasmuth und verweist auf Babyschwimmkurse, die derzeit noch stattfänden. Überlegt werde, die Temperatur nach deren Ende auch dort zu senken. Wasmuth sagt, Energiekosten spare man zuvörderst über eine Senkung der Lufttemperatur. „Die Lüftung ist der Energiefresser.“ Wasmuth erklärt es so: Bei geschlossenem Hallendach muss die Temperatur außerhalb des Beckens immer zwei Grad höher sein als die Wassertemperatur. Sonst bestehe die Gefahr des Kondensierens. Senke man die Wassertemperatur, könne man automatisch auch die Lufttemperatur senken – und Geld sparen. Wie viel, könne man erst nach einiger Zeit sehen. In der Praxis ist es derzeit so, dass das Wasser nach wie vor 28 Grad warm sei. Für die „Beheizung“ der Luft ist Petrus zuständig. In den Freibädern in Hettenleidelheim (Schwimmer: 23 Grad, Nichtschwimmer: 25) und in Altleiningen (24/26), die früher mit Gas beheizt worden sind, müssen die Temperaturen nicht gesenkt werden – hier sorgen seit 2018 Abdeckfolien dafür, dass sich das Wasser nicht zu stark abkühlt und nicht mit enormem Energieeinsatz wieder aufgeheizt werden muss. Sie werden nachts über das Wasser gelegt. „Das ist sehr effizient“, sagt Werkleiter Ralf Keller: „Wir haben null Gasverbrauch.