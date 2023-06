Als steigende Öl- und Gaspreise manche Menschen in Existenznöte gebracht haben, wurden sie geboren: ehrenamtliche Energielotsen. Sie sollen wertvolle Tipps geben, wie Strom- und Heizkosten gesenkt werden können. In Carlsberg steht Andreas Laun Rede und Antwort.

Andreas Laun versucht schon seit Jahren in seinem Eigenheim, Ressourcen zu schonen und den Energieverbrauch gering zu halten. Dazu bedarf es manchmal nur ganz kleiner Veränderungen. „Es bringt zum Beispiel schon etwas, wenn man den Kühlschrank etwas von der Wand entfernt, weil dann die Abwärme besser abziehen kann“, erläutert der 47-Jährige, der das Gerät fünf Zentimeter abgerückt hat und dadurch jährlich 24 Kilowattstunden (kWh) gegenüber einem Abstand von drei Zentimetern einspart.

Immer Deckel auf den Topf

Kühl- und Gefriergeräte sollten zudem niemals neben dem Herd oder anderen Wärmequellen stehen. Auch seien sie – wenn sie das nicht schon automatisch täten – regelmäßig abzutauen. Es sei des Weiteren darauf zu achten, dass die richtige Temperatur eingestellt ist: plus sieben beziehungsweise minus 17 Grad. Laun hat noch weitere Tipps für die Küche, beispielsweise den Geschirrspüler ans Warmwasser anzuschließen und grundsätzlich den Deckel auf den Kochtopf zu legen, wenn man etwas erhitzen will.

Solche und andere Ratschläge möchte er seinen Mitmenschen geben. Wer Fragen hat, kann sich an ihn wenden. In seinem Haus in Hertlingshausen hat Laun nicht gerade die besten Voraussetzungen, um besonders energieeffizient zu leben. Unter anderem wurde in dem Gebäude vor 21 Jahren eine Ölheizung eingebaut. „Solange sie noch läuft, werde ich sie nicht austauschen“, sagt der Elektrotechniker. Allerdings nutzt er den fossilen Brennstoff nur für die Warmwassererzeugung.

Strom sparen mit Sonne

Für eine angenehme Raumtemperatur sorgen oben und unten Kamine. Auch ist das Anwesen von Bäumen umrahmt und hat kein Süddach, welches sich besonders gut für Photovoltaik eignen würde. Trotzdem hat Laun vor eineinhalb Jahren verschattungsresistente Sonnenkollektoren installieren lassen. Sie sind auf der Ost- und Westseite des Daches. „Dank der Anlage haben wir im vergangenen Jahr 18 Prozent weniger Strom kaufen müssen.“

Alle anderen Anpassungen, die der Familienvater vornahm, verhalfen 2022 zusätzlich zu einer Ersparnis von 15 Prozent. „Ich habe beispielsweise unseren Fernseher so gesteuert, dass er nach einer Stunde der Nichtbetätigung automatisch ausgeht“, erklärt er. Dadurch benötige er übers Jahr 80 kWh weniger Strom als zuvor. Generell bleibe kein Gerät im Stand-by-Modus. Ausgeschaltet werden im Sommer die Lüftungsanlage – weil man dann ja die Fenster öffnen kann – und im Winter die UV-Lampe und die Pumpe des Gartenteichs. Sämtliche Leuchtkörper im Hause Laun sind auf LED umgestellt. „Allein beim Aquarium hat das 35 kWh gebracht.“ So richtig viel Einsparpotenzial habe es beim Wasserbett gegeben. „Wir haben den Verbrauch von 418 auf 230 kWh senken können“, berichtet der 47-Jährige und zählt die vier dafür notwendigen Maßnahmen auf: effizientere Heizung, Verkleidung des Rahmens mit dicken Brettern, Dichtmatte unter der Matratze drunter und Tagesdecke oben drüber.

Eine Faustregel besagt: Pro Grad Temperatursenkung werden sechs Prozent Energie eingespart. Regulieren lasse sich die Wärme unter anderem mit Thermovorhängen, Rollläden und Türen. Keinesfalls dürften es in einem Zimmer weniger als 16 Grad sein, „denn das erhöht die Gefahr der Schimmelbildung“, so Laun. Heizkörper sollten grundsätzlich frei stehen und nicht mit schweren Möbeln zugestellt sein. Und was nicht oft genug betont werden kann: Stoßlüften ist einem dauernden Luftaustausch vorzuziehen. „Je kälter es draußen ist, desto kürzer.“

Erst ein „Einsatz“

Laun hatte im vergangenen Jahr auf Facebook gelesen, dass die Energieagentur Rheinland-Pfalz und die Verbraucherzentrale ehrenamtliche Energielotsen ausbilden. „Ich hab dann eine Online-Schulung absolviert“, erzählt der Carlsberger. Im November wandte er sich an Bürgermeister Werner Majunke (CDU), der auch gleich Werbung für ihn auf der Website der Ortsgemeinde machte. Es gab zudem Veröffentlichungen im Amtsblatt und im Frühling stellte sich Laun in der Zukunftswerkstatt Klimaschutz vor.

Dennoch: In seiner inzwischen halbjährigen Amtszeit hat er erst einen wirklichen „Einsatz“ gehabt: Zwei ältere Damen hatten sich über ihre plötzlich hohe Stromrechnung gewundert, was nicht auf die enorm gestiegenen Energiekosten, sondern auf einen erhöhten Verbrauch zurückzuführen war. Laun ist überzeugt, den Übeltäter gefunden zu haben: die Fußbodenheizung im Bad.

Kontakt

Andreas Laun, E-Mail: energielotse-carlsberg@gmx.de.