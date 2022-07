Endlich haben die Lautersheimer nach zwei Jahren Corona-Pause wieder gemeinsam feiern können: Am Samstag hatte der örtliche Kulturverein zum Sommernachtsfest vor dem Bürgerhaus geladen. „Die Veranstaltung hat sich aus den Themenabenden entwickelt, die wir anfangs mit Speisen aus wechselnden Ländern organisiert haben“, erinnert sich Gründungsmitglied Melina Jooß. Das sei gut angenommen worden. Laut der Vorsitzenden Enya Eisenbarth kommen nun stets rund 200 Besucher. Damit es denen an nichts fehlt, waren am Samstag circa 20 ehrenamtliche Helfer im Einsatz (etwa Grillmeister David Jooß, unser Bild). Neu war diesmal das Fassbier in einem Ausschankwagen mit Zapfanlage. Dazu gab es Gutes vom Grill und Flammkuchen, außerdem eine Cocktailbar. Der Kulturverein (rund 60 Mitglieder) beteiligt sich auch an der Kerwe, am Weihnachtmarkt und an Fasching. Eisenbarth: „Erstmals wird es am 9. Oktober einen bayerischen Frühschoppen geben.“