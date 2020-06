Am Samstag haben die Schwimmbäder in Hettenleidelheim und Altleiningen wieder geöffnet. Viele Absperrbänder und Hinweisschilder zeigen, dass die Badesaison 2020 eine ganz besondere ist.

In Hettenleidelheim ließ sich am Samstagmorgen pünktlich zur Schwimmbaderöffnung die Sonne blicken und bescherte allen Badegästen einen unvergesslichen Saisonstart. Ursprünglich wollte den ja Ortsbürgermeister Steffen Blaga (CDU) mit einem beherzten Sprung ins kühle Nass eröffnen. Doch weil kritische Stimmen laut wurden und den Sinn der Eröffnung in Corona-Zeiten anzweifelten, wolle er „nicht noch Öl ins Feuer gießen“. Blaga überließ daher den Stammgästen den Vortritt, hatte sichtlich Freude daran, die rund 15 Schwimmer willkommen zu heißen. Und die waren froh, endlich wieder schwimmen zu dürfen – wenn auch unter Einhaltung der Hygiene-Regeln. 250 Gäste dürfen sich künftig im Bad aufhalten, gerade einmal die Hälfte wie in normalen Zeiten. Doch das trübte die guten Stimmung genauso wenig wie die Mundschutz-Maske am Beckenrand.