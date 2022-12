Die guten Momente sind rar geworden bei den Vereinen, die sich um die Kunst kümmern. Deswegen freut es Leno Schmitt sehr, dass sich der Männergesangverein Kerzenheim jüngst wieder mal hören lassen konnte.

„Wir hatten endlich wieder Publikum, das gespannt zuhörte, und wir als Chor hatten endlich mal wieder Applaus“: Das sagt Ludwig Schmitt vom Männergesangverein Kerzenheim nach einem Adventskonzert, das mit Sängern des Eisenberger „Liederkranz“, mit denen der Männergesangverein eine Singgemeinschaft bildet, und dem Chor „Femmes Fatales“ gestaltet wurde. Bei dem Konzert hätten er und viele seiner Sängerkollegen wieder gespürt, wie schön es sein kann, zusammen vor Publikum zu singen. Und das Publikum sei sichtlich bewegt gewesen an diesem Abend.

Grundsätzlich sei es schwer geworden für die Gesangvereine, sagt Schmitt. Der Männergesangverein Kerzenheim hatte vor vier Jahren rund 120 Mitglieder, heute sind es gerade noch 95. Und auch die Sänger, also die aktiven Mitglieder, werden immer weniger. Mit den Leidensgenossen vom Eisenberger „Liederkranz“, der ebenfalls zu wenige Sänger hat, bildete man deshalb vor einigen Jahren die Singgemeinschaft. Heute treten 15 Kerzenheimer und fünf Eisenberger Sänger gemeinsam auf.

Beim Singen wird gemeinsame Sache gemacht

„Jeder Verein bleibt organisatorisch für sich, nur beim Singen machen wir gemeinsame Sache“, fasst Schmitt zusammen. Und das passt. Auch wenn der althergebrachte Gesang eines Männerchors für manche Ohren nicht unbedingt populär sei, habe er seine Daseinsberechtigung, findet der Vorsitzende. Mehrstimmiger Gesang habe die Laiensänger über viele Generationen geprägt, und an dieser Chormusik wollen die Kerzenheimer festhalten – wobei sie auch offen sei für moderne Lieder und den einen oder anderen englischen Text seien.

Schmitt erinnert sich noch an seine Jugend im fränkischen 560-Seelen-Dorf Burgsinn bei Würzburg. „Damals sind ich und meine Kumpels in den dortigen Chor eingetreten und wir hatten unseren Spaß“, erzählt er. Ähnlich war es dann später auch in unserer Region. Doch die Zeiten haben sich geändert: Schmitt, der seit acht Jahren in Kerzenheim singt und seit sieben Jahren Vorsitzender des Männergesangvereins ist, macht sich ernsthaft Sorgen um den Chorgesang. Verschärft wurde die Situation durch die letzten Corona-Beschränkungen. Keine Proben und keine Auftritte, das habe sehr an der Substanz des Vereins gezehrt. „Wir hatten keine Möglichkeit zu zeigen, was wir überhaupt machen“, meint er.

Nächstes Jahr ist 170. Geburtstag

Doch der Blick geht jetzt nach vorn: Im nächsten Jahr feiert der Männergesangverein seinen 170. Geburtstag. Im April wird eine Fest-Matinee in der Mehrzweckhalle geben, wobei langjährige Mitglieder, auch der Jubeljahre 2020 und 2021, geehrt werden. Anstelle des traditionellen Mirabellenfests wird es am 24. Juni eine wirklich große Geburtstagsparty geben. Details hierzu sollen aber noch nicht preisgegeben werden.

Trotz aller negativen Einflüsse der vergangenen Jahre glaubt Schmitt an eine Art Aufbruchstimmung im Verein. Er wünscht sich zu Weihnachten für den Verein, dass alle Sänger noch recht lange fit bleiben und mit von der Partie bleiben können. Darüber hinaus wünscht er sich, dass mehr Menschen den Zugang zum Gesangverein finden. In Kerzenheim sei man Interessenten gegenüber offen und biete an, mitzusingen, auch wenn der eine oder andere nicht gleich Mitglied im Verein werden möchte.

Adventskalender

Im „Adventskalender“ versteckt sich hinter jedem Türchen ein Verein aus dem Verbreitungsgebiet.