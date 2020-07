76 Besucher sind in den ersten sechs Stunden gekommen: Das sagte Klaus Wasmuth, Chef des Cabriobades Leiningerland in Grünstadt, das gestern nach der Corona-Zwangspause wieder aufgemacht wurde. Er zeigte sich mit der Zahl zufrieden, auch wenn bei Freibad-Betrieb mit zurückgefahrenem Dach doppelt so viele hätten kommen können. „Die Leute sind noch vorsichtig“, so Wasmuth. So sei sehr entspanntes Schwimmen möglich und der Ablauf funktioniere reibungslos. Die Gäste, die auch das Bistro nutzen können, seien äußerst diszipliniert. An mangelndem Bedarf liege die geringe Resonanz nicht: „Um 8 Uhr warteten etwa 20 Menschen vor dem Eingang.“ Mitarbeiterin Lea Möschter (neben Wasmuth auf dem Foto) erzählte: „Ich hab’ heute häufiger gehört: ,Endlich ist das Bad wieder auf’.“