Einen großen Andrang hat es am Dienstag beim Spielenachmittag im Eisenberger Waldschwimmbad gegeben. Eine prächtige Wasserhüpfburg mit integriertem Hindernisparcours lockte viele Kinder und Jugendliche an. Sehr schnell bildeten sich davor Warteschlangen, denn das farbenfrohe und actionreiche Spielgerät verspricht ein einzigartiges Erlebnis. Das Besteigen der rund zehn Meter langen Plattform erfordert durchaus Geschick. Um den Parcours zu bewältigen, musste man klettern, springen und schräge Passagen bezwingen. Wenn es mal schiefging, war das aber auch kein Problem. Schließlich war man auf dem Wasser und konnte einfach in das Schwimmbecken hineinrutschen. Die Jugend hatte auf jeden Fall ihren Spaß. Vom Beckenrand aus beobachteten die älteren Semester unter den Badegästen das Geschehen und hatten beim Zuschauen ebenfalls ihre Freude. Während der Parcours im Wasser war, mussten die Langschwimmer Abstriche machen. Ihnen stand nur die halbe Länge des Schwimmerbeckens zur Verfügung. Dennoch: Das Waldschwimmbad hat mit dieser Attraktion einen weiteren Höhepunkt am Spielenachmittag geschaffen.

Premiere hätte sie bereits beim Schwimmbadfest feiern sollen, da war auf einen Aufbau wegen Besuchermangels (das Wetter!) noch verzichtet worden.