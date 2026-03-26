Die Grundschule am Sonnenberg in Obrigheim liegt in einer Sackgasse – und das ist schon seit einer Weile ein Problem. Eltern bringen ihre Kinder, parken in verbotenen Zonen, nehmen Lehrern die Abstellmöglichkeiten und wenden, was zu Chaos führt. Nun sollte eine neue Verkehrsführung das Problem lösen, wie Kathrin Menschow, Vorsitzende des Schulelternbeirats, beim Schulträgerausschuss mitteilte. Statt zu wenden, sollten die Autos über den Feldweg und am Albsheimer Friedhof vorbei gelenkt werden. Eine Gruppe vonseiten der Schule hatte Flyer entwickelt und verteilt sowie Eltern persönlich darüber informiert. Diese Lösung half aber nur für kurze Zeit, denn wie Menschow berichtete, ist inzwischen wieder alles wie vorher. Vor diesem Hintergrund habe sich nun eine Arbeitsgruppe gebildet – bestehend aus Schulvertretern und dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde –, um weitere Schritte zu überlegen. Wann die erste Sitzung stattfinden soll, steht laut Menschow aber noch nicht fest.