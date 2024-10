Sie wollten vor allem überprüfen, ob die Kinder sicher transportiert werden: Polizisten haben am frühen Dienstagmorgen in Carlsberg zwei Kontrollstellen aufgebaut und so nach eigener Einschätzung fast alle Autos auf dem Weg zur Schule und zum Kindergarten abgefangen. Bilanz: Drei Kinder saßen im Eltern-Fahrzeug, obwohl sie nicht richtig oder sogar überhaupt nicht gesichert waren. Und in einem Wagen saß jemand selbst ohne Gurt am Steuer. Den jeweiligen Fahrern droht nun ein Bußgeld. Außerdem ertappten die Beamten einen Autofahrer, der deutlich nach Alkohol roch. Ergebnis des Atemtests: 1,5 Promille. Die Beamten sagen: „Zumindest war der 52-Jährige alleine im Fahrzeug unterwegs und transportierte keine Kinder.“