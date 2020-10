„Wir stehen hinter der Entscheidung der Leitung und des Trägers.“ Das schreibt Jonas Runkel im Namen des Elternausschusses der Kita mit Hort im Südring in einer Stellungnahme zur unserem gestrigen Artikel „Kita bleibt bei offenem Konzept“. Darin berichteten wir, dass die Stadt trotz der Komplettschließung der Einrichtung bis zum 7. Oktober aufgrund eines Coronafalls weiterhin am offenen Konzept des Kindergartens festhält. „Da trotz Nachfrage nie ein Vertreter von uns zu Stadtratssitzungen und sonstigen Treffen eingeladen wurde, konnten wir an der Gestaltung des Konzeptes nicht mitwirken“, schreibt er. Der Elternausschuss sei aber durch die Leitung immer über die Entscheidungen informiert worden. „Wir haben verstanden, dass es aufgrund der aktuellen Personalsituation und der angebotenen Betreuungsplätze nicht möglich ist, ein voll geschlossenes Konzept aufrecht zu erhalten. Uns wurde erklärt, dass dieses nur realisierbar sei, wenn nicht jedes Kind jeden Tag die Einrichtung besuchen würde“, so Runkel. Das hätten die Elternvertreter jedoch für nicht zumutbar gehalten, „da die Betreuung der Kinder daheim für viele Eltern nicht mehr möglich ist, da Urlaubstage oftmals schon aufgebraucht sind und nicht jeder von zu Hause aus arbeiten kann“. Außerdem wäre auch beim geschlossenen System nicht sichergestellt gewesen, dass das Personal nur in jeweils einer Gruppe eingesetzt würde. „Somit ist ein komplette Trennung nicht möglich und auch dann hätte das Gesundheitsamt konsequenterweise die gesamte Einrichtung schließen müssen.“