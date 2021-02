Die Stadt Grünstadt will Eltern und Gewerbetreibenden in der Corona-Pandemie helfen: Sie verzichtet deshalb auf Beiträge und Gebühren.

Die Stadtverwaltung wird im Januar keine Beiträge für die Kinderbetreuung fordern. Schließlich haben die Kinder die Einrichtungen seit Mitte Dezember nicht mehr besucht. Eine landesweite Regelung, wie mit den Elternbeiträgen zu verfahren ist, gibt es nach Angaben der Verwaltung nicht.

Daher hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, dass die Stadt keine Verpflegungspauschale, keine Hort- und Krippenbeiträge, keinen Beitrag für die betreuende Grundschule und kein Essensgeld für den Januar einziehen wird. Nur wenn Kinder mehr als zehn Tage im Monat in der Notbetreuung waren, werde der volle Beitrag erhoben. Der Verzicht auf die Elternbeiträge belastet den Haushalt der Stadt mit 27.700 Euro.

Konsequent, auf die Beiträge zu verzichten

Die Stadtverwaltung begründet ihr Vorgehen so: „Da wir alle durch diese Pandemie massive Einschränkungen und Veränderungen erleben, wollte man den Familien bezüglich der Elternbeiträge entgegenkommen. Da die Einrichtungen nur bei dringendem Bedarf besucht werden sollen, ist es nur konsequent, auch auf die Elternbeiträge zu verzichten.“

Die Stadt nimmt außerdem davon Abstand, von den Gewerbetreibenden und Wirten Gebühren für Warenauslage oder Bestuhlung zu verlangen. Weil die Geschäftsleute in der Pandemie Umsatzeinbußen haben, wurden die Sondernutzungsbescheide für Handel und Gastronomie storniert und die Gebühren durch Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) erlassen.

Die Mitglieder der Stadtratsfraktion werden in der Corona-Pandemie über das Handeln der Verwaltung auf dem Laufenden gehalten – was dieser in der jüngsten Sitzung ein Lob von Alise Höhn (FDP) einbrachte: „Ich möchte die Stadtverwaltung loben für ihr informatives Vorgehen.“