Zum zweiten Mal richtet der TSV Bockenheim am Samstag, 6. August, ab 16 Uhr ein Elfmeterturnier auf seinem Vereinsgelände aus. Teams – fünf Schützen und ein Torwart – sollen sich vom Punkt aus messen und einen Sieger ermitteln. An erster Stelle soll bei diesem Wettbewerb jedoch der Spaß an der Aktion stehen.

Jede teilnehmende Mannschaft besteht aus fünf Schützen und einem Torwart, wobei der selbst auch Schütze sein kann. Der Sieger erhält für jedes gewonnene Duell drei Punkte, der Verlierer geht leer aus. Die Veranstalter erhoffen sich ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld. Zum Start soll laut Flyer allen Teilnehmern „Zielwasser spendiert“ werden. Verschiedene Preise werden ausgelobt.

Die Startgebühr fürs Elfmeterturnier beträgt 30 Euro pro Mannschaft. Anmeldungen sind unter Angabe eines frei wählbaren Mannschaftsnamens, eines Spielführers samt Kontaktdaten aller Spieler noch bis Freitag, 5. August, per E-Mail an 11-meter@web.de möglich.