Unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 13.30 Uhr mehrere Elektrowerkzeuge aus einem Fahrzeug entwendet. Laut Polizei hat der Pritschenwagen in der Zeit vor dem Anwesen Leiningerstraße 48 in Sausenheim geparkt. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzten, Telefon 06359/9312-0.