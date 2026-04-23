Weil dort immer wieder Scherben und Exkremente liegen, ist ein Teil des Grünstadter Freizeitareals für einen Umbau verbarrikadiert. Wann er wieder freigegeben wird.

Zäune und Verbotsschilder blockieren seit Tagen den Zugang zu einem Teil der Grünstadter Alla-Hopp-Anlage, denn Arbeiter verlegen dort einen neuen Boden. Rund um eine Kletteranlage waren bislang Holzschnitzel verstreut, sie sollten bei Sprüngen oder Stürzen eine weiche Landung garantieren. Doch Rabauken werfen immer wieder Glasflaschen gegen die Pfosten der Straßenbrücke, die sich über das Areal spannt. Oder sie schmeißen sie gleich gegen die Boulderwand. Splitter verteilen sich dann rundherum. Sie aus dem bisherigen Belag wieder herauszuholen, war laut Stadtverwaltung kaum möglich – zumal die Bauhof-Arbeiter dabei auch oft auf Exkremente stießen, die teils von Menschen stammten. Also sind die Holzschnitzel nun durch einen rutschhemmenden, fugenlosen, wasserdurchlässigen und UV-beständigen Bodenbelag aus Gummigranulat und mit Beton-Randeinfassung ersetzt worden. Die Stadt geht davon aus, dass sie dafür bis zu 50.000 Euro bezahlen muss. Am Montag soll der erneuerte Bereich wieder freigegeben werden.