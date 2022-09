Der Erlebnistag Deutsche Weinstraße ist tot, beim Winzerfest in Bockenheim wird auf den Umzug verzichtet und fast überall schrumpfen die Kerwen. Das liegt vor allem an strengeren Sicherheitsauflagen. Das Autofreie Eistal wird am Nationalfeiertag aber über die Bühne gehen.

Das seit Oktober 2020 geltende verschärfte Polizei- und Ordnungsbehördengesetz verlangt von den Teilnehmern traditioneller Veranstaltungen einen großen zeitlichen und finanziellen Aufwand. Denn es müssen Sicherheitskonzepte erstellt und genehmigt werden, Motivwagen haben eine TÜV-Plakette zu tragen und müssen von zusätzlichem Personal begleitet werden. Da vergeht vielen die Lust.

Nicht so den Organisatoren des Autofreien Eistals. Dafür nahm die Verbandsgemeinde Eisenberg das Zepter in die Hand. Federführend für alle beteiligten Kommunen wurde ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet, das aufwendig zu erstellen war, wie Christopher Krill von der VG berichtet. Demnach dürfen im Bereich des Eisenberger Storchenturms keine Fahrräder mehr abgestellt werden. Grund ist die vorgeschriebene Einhaltung von Mindestdurchfahrbreiten. Fahrradabstellplätze wurden ausgewiesen. Alle Zufahrten zur Eistalstraße sind gesperrt und an neuralgischen Stellen sind teilweise Feuerwehrleute eingesetzt. Im Bereich des „Loren-Kreisels“ in Eisenberg ist die einzige Möglichkeit, die Bundesstraße 47 zu queren. Hier wird eine Ampel den Verkehr regeln.

Gerechnet wird mit 10.000 Besuchern

So vorbereitet kann das Autofreie Eistal am kommenden Montag, dem Tag der Deutschen Einheit, stattfinden. Bürgermeister Bernd Frey (SPD) ist davon überzeugt, dass das Spektakel auch unter den neuen Rahmenbedingungen reibungslos ablaufen kann. „Wir wollen den Menschen nach zwei Jahren Abstinenz wieder etwas bieten“ , sagt er.

Seit 25 Jahren ist dieses Spektakel fester Bestandteil in den Kalendern der Eistal-Gemeinden. Gerechnet wird mit rund 10.000 Besuchern über den ganzen Tag verteilt. Auf einer Strecke von 20 Kilometern darf praktisch alles fahren, was keinen Motor zum Antrieb hat. Von Obrigheim bis zum Eiswoog haben Radler, Inline-Skater, Skateboarder, Tretroller-Fahrer, Menschen, die Bollerwagen hinter sich herziehen oder einfach als Fußgänger unterwegs sein wollen, freie Bahn. Die Landstraße 395 wird zwischen 10 und 18.30 Uhr für den regulären motorisierten Verkehr komplett gesperrt sein. Ende des Autofreien Eistals 2022 ist aber – wie immer – bereits um 18 Uhr.

An diesem Tag laden die Gemeinden, Vereine, Verbände, Gewerbebetriebe und private Anbieter an mehr als 45 Ständen zum Verweilen ein. Hierbei sind an vielen Stellen besondere Aktionen geplant, die den Ausflug ins Eistal zu einem Erlebnistag werden lassen. Die Strecke kann in beide Richtungen abgefahren werden. Den Startschuss gibt es diesmal in Obrigheim. Auf dem Platz bei der Feuerwehr wird der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Leiningerland, Frank Rüttger (CDU), das Fest eröffnen.

Gleich vier Standbetreiber sind dort vertreten und werden Neuen Wein sowie Kaffee und Kuchen offerieren. Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben. In Mühlheim und Asselheim laden einige Winzer zu herzhaftem lokalen Essen ein und natürlich spielt ihr Wein dabei eine große Rolle. Grumbeerpannekuche mit Apfelmus gibt es diesmal in Mertesheim. In Ebertsheim spielt sich fast alles an der Ampelkreuzung ab. Dort hat das Motorrad- und Technikmuseum einen großen Infostand und zeigt Fahrrad-Oldtimer. Wer will, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem es um das Thema „Plattfuß reparieren“ geht. Direkt nebenan findet man auch fachkundige Hilfe bei einer Fahrradpanne und es ist für Verpflegung gesorgt. Diesmal gibt es auch Cocktails.

In Eisenberg steppt der Bär

Eisenberg ist das größte Zentrum mit Attraktionen. Hier haben sich bislang 24 Standbetreiber angemeldet. Wer Interesse hat, kann sich beim Hasenzuchtverein über die Zucht von Langohren informieren. Ganz in der Nähe können sich Kinder schminken lassen. Kunstdrucke, beleuchtete Glasmalerei oder klassische Gemälde gibt es zu sehen. Es lässt sich auch ein Blick in die protestantische Kirche in der Hauptstraße werfen, wo man die historische Walcker-Orgel bestaunen kann. Das Wichtigste: Überall gibt es Speisen und Getränke, teils pfälzische Hausmannskost und andere Leckereien bis hin zu türkischen Spezialitäten und Flammkuchen. Beim Verein „Partnerschaft Eine Welt“ stehen Fairtrade-Produkte im Mittelpunkt: Kaffee, Saft und Bananen. Die nächste Rast kann man in Steinborn bei den Pfadfindern einlegen. Sie laden zu einer Kinderolympiade ein.

Nach einer relativ langen, aber erholsamen Radstrecke trifft man in Ramsen wieder auf Gastfreundlichkeit. Es gibt auch musikalische Unterhaltung. Wenige hundert Meter nach dem Ortsausgang wird dann nicht scharf, aber möglichst genau geschossen. Der Schützenverein ermöglicht Interessierten, am Schnupperschießen auf seiner Sportanlage teilzunehmen. Nebenan kann man auch das Schießen mit Pfeil und Bogen probieren. Großer Bahnhof ist bei der Stumpfwaldbahn am Eiswoog. Von dort kann man mit der Feldbahn fahren. Das Forstamt Donnersberg entfacht ein Feuer, grillt Wildfleisch und serviert verschiedene Gerichte. Aber auch die Erbsensuppe der Stumpfwaldbahn und Fischspezialitäten können genossen werden.