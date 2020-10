Von Joerg Schifferstein

Erbrochenes am Boden, leere Whiskey-Flaschen im Umfeld und mittendrin die umgeworfene und aus ihrem Fundament gerissene Skulptur des Eisengießers in der Eisenberger Fußgängerzone. Dieses Bild der Verwüstung wurde am Sonntagvormittag vorgefunden. Nicht zum ersten Mal sei es zu Exzessen in der Fußgängerzone gekommen, an den Wochenenden seien Gelage und Randale in diesem Bereich an der Tagesordnung, sagen Zeugen. Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) reagierte resigniert, als er vom Schaden erfährt. „Eine Anzeige bringt da nix, da bekomm’ ich in vier Wochen wieder einen Brief, dass die Ermittlungen eingestellt wurden“. Auch er habe vor Ort erfahren, dass es regelmäßig in der Fußgängerzone zu Exzessen mit Alkohol komme. „Wir werden unseren Wachdienst stärker in diesen Bereich entsenden.“ Funck hofft nach der ersten Inaugenscheinnahme der Figur, dass diese keine weiteren Schäden hat und neu verankert werden kann. Bei der Polizei in Kirchheimbolanden ist von dem Vorfall nichts bekannt und das die Fußgängerzone in Eisenberg eine Problemzone sei, will sie auch nicht bestätigen.