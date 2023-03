Die Eisenberger Leichtathletinnen Astrid Eisenbarth, Yvonne Ruckert und Josefa Matheis beeindruckten bei den baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften ihre Konkurrentinnen, die um Medaillen kämpften.

Einen gelungenen Abschluss in der Hallensaison gelang den Leichtathletinnen des Lauftreffs in der TSG Eisenberg bei den baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften. Die Pfälzer Sportlerinnen durften außer Konkurrenz starten, informiert die TSG.

Im ersten Lauf pulverisierte Yvonne Ruckert über 60 Meter ihre Bestzeit und wurde Zweitschnellste der Altersklasse W30 bis W35 in 8,77 Sekunden. Über 200 Meter sprintete sie als Schnellste in ebenfalls persönlicher Bestzeit nach 28,73 Sekunden über die Ziellinie, informiert die TSG Eisenberg.

Eisenbart läuft 800 Meter

Astrid Eisenbart absolviert eher selten 800 Meter im Wettkampf. Doch bei den Seniorenmeisterschaften gelang ebenfalls die schnellste Zeit in der Altersklasse W30 bis W45. In 2:39,32 Minuten distanzierte sie die Konkurrenz.

Josefa Matheis, die über 800 Meter in der Altersklasse W50 und älter antrat, erzielte in ihrem Rennen ebenfalls die schnellste Zeit in 2:58,92 Minuten. Alle drei Eisenbergerinnen lösten schon das Ticket für die deutschen Seniorenmeisterschaft im August in Mönchengladbach.