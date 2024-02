Die Ehrung verdienter Parteimitglieder und Neuwahlen haben bei der Jahreshauptversammlung der Eisenberger SPD im Fokus gestanden. Die bisherige Vorstandschaft des Ortsvereins wurde dabei in ihren Ämtern bestätigt.

Bei der Eisenberger SPD standen mal wieder Neuwahlen an. Ale zwei Jahre finden diese statt, so will es die Satzung. Bei der Jahreshauptversammlung der Sozialdemokraten wurde nun Sissi Lattauer als Vorsitzende bestätigt. Als Stellvertreter steht ihr weiterhin Florian Philippi zur Seite. Max Schumacher ist für die Kasse verantwortlich. Schriftführer bleibt Sandra Giel, als Beisitzer fungieren Jaqueline Rauschkolb, Muhamed Kökmen, Helmut Linke und Johanna Lander.

Für 40 Jahre Parteimitgliedschaft ehrte die alte und neue Vorsitzende Walter Fischer und Wolfgang Schwalb. Für 25 Jahre wurden Kerstin Klöckner und Hanna Holz–Hafnergewürdigt. Ihr Zehnjähriges feierten Iris Wohnsiedler, Volker Lauschke, Christian Frey, Christopher Müller und Christian Müller.

Über aktuelle bundespolitische Themen sprach bei der Versammlung der Bundestagsabgeordnete Mathias Mieves. Er stellte sich auch den kritischen Fragen der Eisenberger Mitglieder, wobei es im Wesentlichen um die Verlässlichkeit der Bundesregierung ging und wie man sich als SPD als Führungspartei behaupten kann.