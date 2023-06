Die Showtanzgruppe „The Flow“ aus der Eisenberger Tanzwelt Movement ist deutscher Meister. Ursprünglich hat die Gruppe ein Programm nur auf dem Abschlussball auftreten wollen.

Auf der deutschen Meisterschaft im Formationstanz des Deutschen Amateur-Turnieramts (DAT) in Schramberg am Samstag entschied die Showtanzgruppe „The Flow“ aus der Eisenberger Tanzwelt Movement die Kategorie Showformationen für sich. Außerdem siegten sie in der Gesamtwertung über alle Formationen, des Fünf-Täler-Cups. Die Formation, die von Tanzlehrer Florian Hahn aus dem Movement und der Cotrainerin Amelie Molnár trainiert wird, stellte in kürzester Zeit eine neue Abba-Show auf die Beine, die die Geschichte des Films „Mamma Mia“ vertanzt. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen begannen mit den Proben für die Choreografien im Dezember. Ihr eigentliches Ziel sei gewesen: der Auftritt auf dem Abschlussball im April sowie beim Eisenberger Streetfood Festival Anfang Mai, berichten die Trainer.

„Relativ kurzfristig kam dann die Idee auf, an der Formationsmeisterschaft teilzunehmen“, erzählt Dennis Ewerth, der Geschäftsführer der Tanzwelt Movement in Eisenberg. Nach den Auftritten sei dann ab Mai die Choreografie nochmals umgestellt worden, da auf einem Turnier bestimmte Vorgaben, beispielsweise Musiklänge und Bildwechsel eingehalten werden müssten. „In nicht einmal ganz zwei Monaten wurde die Show dann in eine turnierfähige Version umgebaut, mit der die Gruppe jetzt an der Meisterschaft teilgenommen hat“, so Ewerth. Das Ziel sei dieses Mal gewesen: Teambuilding und gemeinsam Spaß haben.

Ewerth blickt begeistert zurück: „Doch dann geschah das, womit keiner gerechnet hatte: Schnell fanden sie sich mit vier weiteren Formationen im Finale um die deutsche Meisterschaft und den Fünf-Täler-Cup wieder und konnten beide Wertungen letztendlich für sich entscheiden.“