Auf den deutschen Seniorenmeisterschaften im Prellball im südniedersächsischen Markoldendorf belegte die Mannschaft der TSG Eisenberg in der Altersklasse 50 den sechsten Platz. Sie hatte sich mit Spielern aus anderen Mannschaften verstärkt.

Dass es in diesem Jahr schwerer würde als im vergangenen Jahr, als das Team Dritter wurde, war allen klar. Dennoch war die Mannschaft mit Thorsten Kulick, Matthias Neuedorf, Stefan Zollver, Urban Zell und Norbert Eichenauer voller Zuversicht unterwegs. Gleich zu Beginn der Vorrunde wartete der schwerste Gegner, der SV Werder Bremen. Das Spiel endete 34:26 Bällen für Werder Bremen. Gegen den MTV Jahn Schladengewann die TSG 31:28 und gegen den TV Winterhagen 35:29 Bällen. Gastgeber MTV Markoldendorf war der nächste Gegner. Das war eigentlich der schwächste Gegner in der Gruppe, aber Eisenberg kam überhaupt nicht in die Gänge. Weder in der Abwehr noch im Angriff konnte man überzeugen und verlor verdient mit 28:31.

Einzug in die Endrunde

Nach der Vorrunde war Eisenberg punktgleich mit Winterberg hatte aber den direkten Vergleich gewonnen. Der zweite Vorrunden-Platz hinter Werder Bremen sicherte den Einzug in die Endrunde. Dort traf die TSG auf den Charlottenburger TSV. Dort mussten die Pfälzer eine 29:32-Niederlage quittieren. Somit stand das Team im Spiel um Platz fünf – wieder gegen den TV Winterhagen. Der Sieg aus der Vorrunde konnte nicht wiederholt werden. Das 27:32 war für die Spieler um Thorsten Kulick enttäuschend.