Auf den süddeutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Ulm hat die 4x400-Meter-Mix-Staffel des Lauftreffs Eisenberg den fünften Platz belegt. Und hat damit auch einen Rekord aufgestellt.

Gegen starke Konkurrenz im Erwachsenenbereich erreichten Fabio Matheis, die drei Jugendlichen Helen Unger, Sem Spacek und Elena Matheis in der 4x400-Meter-Staffel in Vereinsrekord das Ziel (4:04,11 Minuten).

Im Mitternachtslauf in Glan-Münchweiler, der gleichzeitig zum Laufladen-Cup gehört, gingen fünf Läuferinnen über bergige sieben Kilometer an den Start. Anna Kirsch erzielte für die Eisenberger einen Start-Ziel-Sieg in der Frauenkonkurrenz. Sie lief nach 29:03 Minuten ins Ziel. Von den 218 Teilnehmern waren nur 23 Männer schneller. Kurz darauf wurde Josefa Matheis Gesamtdritte und W55-Klassensiegerin in 30:31 Minuten. Sonja Deiß als sechste Frau und Zweite der Altersklasse W45 brauchte für die Strecke 31:34 Minuten. Ebenfalls einen Podestplatz belegten Kerstin Heilmann als Dritte der W50 in 36:07 Minuten und Mareike Weis als Zweite in der Hauptklasse (41:07). Aline Weper wurde nach überstandener Krankheit Fünfte der W35 in 40:48 Minuten.

Bei der Merck-Laufgala in Pfungstadt erzielten die beiden Eisenberger Sprinterinnen Helen Unger und Yvonne Ruckert über 400 Meter neue Bestzeiten. Ihre Zeiten, 59,13 Sekunden für Helen Unger und 61,75 Sekunden für Yvonne Ruckert, beweisen laut TSG Eisenberg, dass sie für die anstehenden Meisterschaften gut gerüstet sind.

Gute Leistungen zeigten vier Eisenberger im Citylauf des 1. FC Kaiserslautern. Über 3000 Meter der Jugend siegte Hannes Ebener (MJU18) in 10:28 Minuten. Sein Bruder Jakob Ebener (MJU 18) kam in 11:29 Minuten auf Platz vier. Dritte wurde Paula Ebener (WJU18), die mittlerweile im Wurfbereich zu Hause ist, in 14:21 Minuten. Im Lauf der MJU 12 über zwei Kilometer glänzte Tim Schmitt als Dritter unter den 98 Schülern in 8:12 Minuten.