Dass die Stadt ihr Kulturprogramm wieder aufleben lässt, ist löblich. In Zukunft darf es dann aber auch gern wieder mehr Risiko sein.

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Kommunen eigene Programme auf die Beine stellen, um eine Kulturstätte zu bespielen. Vor allem in diesen unsicheren Zeiten, in denen Kosten so schwer zu kalkulieren sind. Für einen Moment musste man als der Kultur zugeneigter Mensch also das Schlimmste befürchten, als Christopher Krill das Aus seines Kulturwercks im Evangelischen Gemeindehaus verkündete: Eisenberg als einen weißen Fleck auf der Kultur-Landkarte.

Zum Glück springt die Stadt nun ein und lässt ihr Kulturprogramm wieder aufleben. Zwar in abgespeckter Form, okay. Aber sie tut es. Das ist schon mal löblich. Und es ist auch nachvollziehbar, dass sie beim nun zu planenden Programm erst einmal auf Nummer sicher geht und Künstler bucht, die in der Vergangenheit verlässlich für ein volles Haus gesorgt haben. Mittelfristig ist aber zu wünschen, dass man sich beim Programm dann auch wieder etwas mehr traut, dass man den Mut aufbringt, den Eisenbergern Künstler zu präsentieren, die vielleicht auch überraschen. Das Risiko, zu scheitern – das macht Kultur eben auch spannend.