Karlsruhe. Jakob Ebener (U16) von der TSG Eisenberg hat sich für das Indoor-Meeting am Freitagabend in Karlsruhe qualifiziert. Beim Jugend-Meeting am Dienstag in der Fächerstadt lief er eine neue Bestzeit.

Jakob Ebener war am Ende seines 800-Meter-Rennens beim Hallensportfest in Karlsruhe am Dienstag richtig aufgekratzt. Durch die Verbesserung seiner persönlichen Bestleistung um fünf Sekunden und Platz drei schaffte der Schüler des Gymnasiums Weierhof die Qualifikation für den Start im Rahmenprogramm des internationalen Indoor-Meetings heute Abend an gleicher Stelle am Freitagabend. Er geht in der Altersklasse U16 an den Start.

„Vor fast 1000 Zuschauern und bei einer Livestream-Übertragung zu laufen, gibt mir noch zusätzliche Motivation“, sagte Ebener nach dem Zieldurchlauf strahlend. Im Rennen selbst hielt er sich lange auf der vierten Position, auch, weil vorne gleich nach dem Startschuss die Post abging. Auf der Zielgeraden kämpfte sich der Eisenberger dann an seinem badischen Konkurrenten Maurice Reinmuth (TV Bretten) vorbei und kam nach 2:16,30 Minuten ins Ziel.

Ebenfalls eine neue Bestzeit auf der gleichen Strecke lief Hannes Ebener in der Altersklasse U18. Nach starken Leistungen bei den Crossrennen im Herbst musste er auf die bisherigen Hallenwettkämpfe wegen einer Wadenverletzung verzichten. In der Fächerstadt zeigte er sich aber wieder fit. Weil er den Start verpatzte, fand sich der 16-Jährige zunächst am Ende des Feldes wieder, schob sich aber Runde um Runde immer weiter nach vorne. Nach 2:03,96 Minuten lief er als Zweiter über den Zielstrich. Seine Zwillingsschwester Paula (U18) brauchte bei ihrem Debüt über 200 Meter 30,49 Sekunden (Platz 27).