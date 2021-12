Auch im Jahr 2021 ist die Eisenberger Gießerei-Gruppe Gienanth gewachsen. Zum Jahreswechsel hatte das Unternehmen bekanntgegeben, dass es die Firma Zaigler Maschinenbau GmbH aus dem fränkischen Kulmbach übernommen hat. Eine Firma mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in den Bereichen Bohren, Fräsen und Drehen von großen und schweren Gußteilen. Über den Preis hatten beide Seiten damals Stillschweigen vereinbart. Es war das nächste Kapitel einer ganzen Reihe an Übernahmen, die Gienanth in den vergangenen Jahren realisiert hatte. Mittlerweile verfügt die Gruppe (insgesamt rund 1400 Beschäftigte) über Standorte in Österreich, Tschechien und Deutschland. Für dieses Jahr hatte die Gruppe – auf unserem Bild: Gienanth-Chef Hans-Jürgen Brenninger – einen Umsatz von 200 Millionen Euro angepeilt.