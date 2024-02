Für die Zukunft gerüstet: Die Stadt hat in ihrer Strategie für den Friedhof gerade noch rechtzeitig die Kurve bekommen.

Lange hat es gedauert, doch die Verantwortlichen der Stadt haben gerade noch rechtzeitig die Kurve gekriegt und sind nun dabei, den Eisenberger Friedhof zukunftsfähig zu gestalten. Denn die Bestattungskultur hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend geändert. Urnenbeisetzungen haben mittlerweile traditionellen Sargbestattungen weitgehend den Rang abgelaufen. Die Hinterbliebenen sollen nicht mit der jahrelangen Grabpflege belastet werden. Deshalb sowie aus Kostengründen erfreuen sich auch Waldbestattungen zunehmender Beliebtheit. Und dadurch gehen der Kommune als Trägerin des Friedhofs seit Jahren dringend nötige Gebühren verloren, die wiederum in die Unterhaltung des Friedhofs fließen sollten. Ein weiterer Aspekt betrifft die Einwohner muslimischen Glaubens, die in Eisenberg ihre Heimat gefunden haben. Dass ihnen künftig eine passende Bestattungsmöglichkeit angeboten wird, ist ein richtiger Schritt in Richtung Integration.