Die Stadt Eisenberg will ihren Friedhof zukunftsfähig machen. Dafür muss auf dem Areal viel passieren. Jetzt wurden erste Gedankenspiele dazu vorgestellt, wie das Gelände künftig aussehen könnte.

Es wird kein billiges Unterfangen: Die Kosten für die Umgestaltung des Eisenberger Friedhofs werden aktuell auf 216.000 Euro geschätzt. Als Landesförderung konnte die Stadt im vergangenen Jahr bereits 180.000 Euro verbuchen. Wie das Geld eingesetzt werden soll, davon konnten sich die Mitglieder des Stadtrats nun in einer Sondersitzung desselbigen ein Bild machen.

In einem ersten Schritt werden demnach zwei Bereiche neu angelegt. Der erste ist das vorhandene Grabfeld C mit einigen Gräbern, die erst nach Ablauf der Liegezeit abgeräumt werden. Das zweite bisher ungenutzte Feld liegt am Ostrand des Friedhofs und grenzt an die Tiefenthaler Straße. Dieses ist für islamische Beisetzungen vorgesehen. Die Planung dafür wurde in Abstimmung mit den Verantwortlichen des örtlichen Moscheevereins erstellt. Vorgesehen sind 40 Grabstätten, die bei Bedarf um zehn erweitert werden können. Alle Grabstellen sind nach islamischer Vorschrift in Richtung Osten ausgerichtet. Ebenso wird im Eingangsbereich des neuen Teilstücks ein Steintisch für die rituellen Handlungen und die Verabschiedung des Verstorbenen aufgestellt. Ein in der Ratssitzung anwesender Vertreter des Moscheevereins stimmte dem vorgelegten Plan ausdrücklich zu.

Was vorgesehen ist

Wie der Ludwigshafener Landschaftsplaner Boris Olschewski dem Rat erläuterte, sind auf dem Feld C in der Friedhofsmitte Urnenbestattungen unter Laubbäumen vorgesehen. Die Urnen werden in zwei Reihen im Kreis unter dem jeweiligen Baum beigesetzt. Pro Baum gibt es 24 Plätze, die doppelt belegt werden können. Urnenbestattungen sollen auch auf einem gärtnerisch gepflegten Grabfeld mit einheitlicher Gestaltung möglich sein. Außerdem ist ein Platz mit etwa zwei Meter hohen Urnenstelen vorgesehen. Pro Urnenkammer in den Stelen rechnet der Planer mit rund 1000 Euro Anschaffungskosten, die jedoch nicht in den geschätzten Gesamtkosten enthalten sind. Zunächst sollen sieben Exemplare gekauft werden und dann der Rest je nach Bedarf, so lautet der Vorschlag des Planers, der auch verschiedene Stelenformen vorstellte.

Über die endgültige Variante wollen sich die Fraktionen noch beraten und eine Ortsbesichtigung vornehmen. Nach Ablauf der Ruhezeit von 15 Jahren in den Urnenkammern wird die Asche auf einem gesondert ausgewiesenen Bereich endgültig bestattet. Angesichts der Zusatzkosten für die Urnenstelen fragte ein Ratsmitglied, ob auf nicht auf sie verzichtet werden könnte. Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) entgegnete, dass „viele Leute“ ihm gegenüber den Wunsch nach diesen Stelen geäußert hätten. Mit der Neugestaltung werden künftig Bestattungsarten ermöglicht, die bisher in Eisenberg nicht angeboten wurden.

Die Ausschreibung für die erforderlichen Arbeiten werde umgehend erfolgen, sodass die Vergabe in etwa vier Wochen über die Bühne gehen könne, sagte der Landschaftsplaner. Die Grundsatzentscheidung über Veränderungen auf dem Friedhof ist vor zwei Jahren im Rat getroffen worden.

Zitiert

„Dann liegt dein Kopf aber Richtung Mekka“, so Ratsmitglied Ender Önder (SPD) auf die Frage von Jonny Scheifling (FWG). Dieser wollte wissen, ob auch er auf dem islamischen Friedhofsteil seine letzte Ruhestätte finden könnte.