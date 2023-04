Die motorisierten Verkehrsteilnehmer müssen sich voraussichtlich im Laufe des Jahres auch in der Verbandsgemeinde Leiningerland vermehrt auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Denn auch in diesem Bereich wird dann die Mannschaft des Eisenberger Ordnungsamtes mit ihrem Radargerät unterwegs sein und an neuralgischen Punkten Messungen vornehmen

Damit das Blitzen in der Verbandsgemeinde Leiningerland verwirklicht werden kann, müssen zunächst die üblichen Formalitäten erledigt werden. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat zu der eingereichten Vereinbarung bereits grünes Licht gegeben. Der Eisenberger Verbandsgemeinderat hat dieser Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Leiningerland in seiner jüngsten Sitzung einmütig zugestimmt. Der Rat der VG Leiningerland wird sich in seiner Sitzung am 25. Mai mit der Thematik beschäftigen und eine Entscheidung fällen, so Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) auf Anfrage dieser Zeitung.

Grund für die kreisübergreifende Zusammenarbeit der beiden Verbandsgemeinden ist, dass auch in den Orten der VG Leiningerland immerorts zu schnell gefahren werde, so Rüttger weiter. Seine Ordnungsbehörde versuche bereits durch die Einführung von Tempo 30-Zonen dem entgegen zu wirken, so der Bürgermeister weiter. Da die VG Eisenberg bereits erfolgreich für andere Verbandsgemeinden die Verkehrsüberwachung übernehme, sei „durch die guten Verbindungen und bisherigen Kooperationen die Ausdehnung auf die VG Leiningerland“ in Betracht gezogen worden. Und Rüttger weiter: „Wir freuen uns, dass der VG-Rat Eisenberg mit seiner Entscheidung jetzt bereits den ersten Schritt für diese Vorgehensweise umgesetzt hat.“

Mit der VG Leiningerland sind dann die geschulten Mitarbeiter der Eisenberger Ordnungsbehörde neben der VG Eisenberg selbst auch in den Verbandsgemeinden Rockenhausen und Kirchheimbolanden bei der Überwachung des fließenden Verkehrs im Einsatz. Falls die VG Göllheim „auf uns zukommt“ und sich bei den Kontrollen in ihrem Bereich anschließen will, müsse „neu darüber gesprochen“ werden, stellte Bürgermeister Bernd Frey (SPD) in der Ratssitzung fest. Ratsmitglied Detlef Osterheld (FWG) sprach sich dagegen aus, eine weitere Verbandsgemeinde dazu zu nehmen, weil ansonsten „das Ganze verwässert“ werde.