Keine Entwarnung beim Wasserwerk Eisenberg. Nachdem am Dienstag eine Probe negativ getestet werden konnte, sind am Donnerstag erneut coliforme Bakterien im Wasser im Stadtgebiet Eisenberg festgestellt worden.

Nach Angaben der Verbandsgemeinde waren zwei Proben positiv, mit einem und drei Bakterien. „Da wir in der Vergangenheit abwechselnd eine gute und eine schlechte Probe hatten, werden wir das Wasser im betroffenen Bereich ab Dienstag mit der zulässigen Menge an Chlor, 0,3mg/Liter, desinfizieren“, heißt es in einer Mitteilung dazu. Diese Chlorung wird bis zum 19.Oktober durchgezogen. In der Zwischenzeit werde das Rohrnetz gespült, damit sich das Chlor im gesamten Netz verteilt und alle Bakterien abtötet. Auch würden immer wieder Wasserproben genommen. So gilt für die betroffenen Gebiete weiter das Abkochgebot. Letzteres gelte nicht für Kerzenheim, Rosenthal, Ramsen, Steinborn und Stauf, so die Verbandsgemeinde.