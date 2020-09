Nachdem bereits der städtische Haushalt tiefrote Zahlen aufweist, hatte Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) in der Sitzung des Eisenberger Stadtrates am Ende eine weitere Hiobsbotschaft im Bereich Finanzen zu verkünden. Die Schlussrechnung für den Stadtwald weist für das Jahr 2019 Ausgaben in Höhe von 258.000 Euro auf gegenüber den Einnahmen von 118.000 Euro, sodass tiefrote 140.000 Euro unterm Strich stehen. Im Forstwirtschaftsplan für 2019 wurde vom Forstamt Donnersberg mit 113.000 Euro Einnahmen und 111.000 Euro sogar ein kleiner Gewinn von 2.000 Euro erwartet. Funck führte das unerfreuliche Betriebsergebnis für 2019 auf den verfallenen Holzpreis und die umfangreichen Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen im Wald zurück. Funck: „Wir werden hier nie auf eine schwarze Null kommen.“ Im Waldwirtschaftsplan für das laufende Jahr stehen 98.000 Euro an Einnahmen 160.000 Euro an Ausgaben, also 62.000 Minus, gegenüber. Laut dem damaligen für den Stadtwald zuständigen Förster Michael Glaser sei der Plan für 2020 „mit Risiko“ behaftet, da die Kiefernbestände sehr geschädigt seien, der Holzmarkt europaweit auf dem Boden liege und für Nadelhölzer derzeit kein Bedarf bestehe. Absolute Priorität habe die kostenintensive Verkehrssicherung der Waldränder an den Straßen, so Glaser in der Stadtratssitzung im November 2019.