Am vergangenen Samstag war der Eisenberger Wochenmarkt um einen besonderen Stand reicher. Syrische Flüchtlinge brachten innerhalb von zweieinhalb Stunden insgesamt 200 Mundschutze an den Mann. Die Masken wurden von dem syrischen Schneider Rashad Hadraschid geschneidert, der auf 30 Jahre Berufserfahrung zurückblicken kann. Er und seine Landleute hatten vor wenigen Wochen die Idee, diese Masken herzustellen. Den Stoff lieferte die Brücke aus Kirchheimbolanden; zugeschnitten wurde dann gemeinsam in der Gruppe.

Unterstützt wurde diese Aktion auch von Anneliese Ecken-Henn, die sich im Raum Eisenberg um rund 150 Flüchlinge kümmert. Die Flüchtlinge, die in Eisenberg und der Region leben, wollen sich mit dieser Geste bei den Eisenbergern bedanken, die sie vor fast fünf Jahren nach und nach aufgenommen haben. Neben den Wochenmarktbesuchern, die sowieso immer da sind, konnte man auch den einen oder anderen Interessenten beobachten, der speziell zum Erwerb der Maske im Eisenberger Stadtzentrum Halt machte. Wenn es klappt wollen die Flüchtlinge auch in der kommenden Woche wieder auf dem Wochenmarkt stehen.