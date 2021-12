In Eisenberg kann man sich an sieben Tagen ohne Termin mit Moderna gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Angebot gilt nicht nur für Menschen aus der Verbandsgemeinde.

Eisenberg. Die Impftage, die diesen Samstag starten und eine Woche lang gehen, werden von der Verbandsgemeinde Eisenberg in Zusammenarbeit mit dem in Eisenberg lebenden Hals-Nasen-Ohren-Arzt Karl Barwich und der Feuerwehr organisiert. Es sind bei dieser Aktion Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen ohne Voranmeldung möglich. Das Gute an der Sache: Die Impftage sind nicht nur für Menschen gedacht, die in der Verbandsgemeinde Eisenberg leben, sondern auch für alle anderen. „Wer will, kann kommen“, sagt Verbandsbürgermeister Bernd Frey (SPD).

Impfen in der Halle

Die Impfungen erfolgen in der Gymnastikhalle der Pestalozzi-Grundschule in der Schulstraße 12 in Eisenberg. Es komme überwiegend der Impfstoff von Moderna zum Einsatz, kündigt der HNO-Arzt Karl Barwich an. Er habe für die beiden Samstags-Termine 400 bis 500 Dosen vorrätig, unter der Woche rechne er damit, 200 bis 300 Dosen zu verimpfen. Moderna wird von der Ständigen Impfkommission vor allem für Impfwillige über 30 Jahre empfohlen. Ob der Impfstoff von Biontech ebenfalls zur Verfügung stehen wird, und wenn ja, in welcher Menge, sei noch nicht klar. Das hänge von der Zuteilung ab, so Barwich weiter. Für eine Booster-Impfung muss ein Abstand von mindestens fünf Monaten zur Zweitimpfung eingehalten werden.

Um die Wartezeiten zu verkürzen und einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, werden an den Impftagen jeweils ab 9 Uhr Nummern vergeben, die einem bestimmten Zeitfenster zugeordnet sind. Dadurch sollen lange Warteschlagen vermieden werden. Organisatorisch wird die Feuerwehr die Impfwilligen betreuen. Bei dieser Impfung handelt es sich um eine Arztimpfung, es läuft prinzipiell ab wie in einer Arztpraxis. Mitzubringen sind der Personalausweis, der Impfpass sowie die Versichertenkarte der Krankenkasse.

Termine

Samstag, 11. Dezember, 9 bis 15 Uhr;

Montag, 13. Dezember, bis Freitag, 17. Dezember, jeweils von 9 bis 12 Uhr;

Samstag, 18. Dezember, 9 bis 15 Uhr