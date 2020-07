Die Polizei hat am Montag einen Mann in Gewahrsam genommen, der in Eisenberg am selben Tag zwischen 13 und 18 Uhr sechs kleine Brände gelegt haben soll: Grünflächen, Komposthaufen und Felder waren betroffen. Die Brände konnten jeweils schnell von der Feuerwehr gelöscht werden, so dass keine großen Sachschäden entstanden, informierte die Polizei am Dienstag auf Nachfrage. Auch für Dritte habe keine Gefahr bestanden, verletzt wurde niemand. Aufmerksame Zeugen hatten den Tatverdächtigen – einen 51 Jahre alten, stark alkoholisierten Mann ohne festen Wohnsitz – letztlich festgehalten und anschließend der Polizei übergeben. Er war bis Dienstagmorgen in Gewahrsam. Gegen ihn wird Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuerlegung erstattet.