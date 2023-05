Am Wochenende zeigt sich Eisenberg von seiner attraktivsten Seite. „Eisenberg is(st) innovativ“ heißt die Veranstaltung, mit der die Besucher in die Stadt gelockt werden sollen. Rings um den Marktplatz geht es dann ums Thema Mobilität, Unterhaltung und kulinarische Vielfalt. Kurzum: Das Konzept Automarkt trifft auf ein Street-Food-Festival.

Das neue Konzept ist bereits im Vorjahr eingeführt worden. Nach der Corona-Pause ist ein Re-Start eingelegt worden, der Eisenberger Automarkt durch eine Street-Food-Meile aufgewertet worden. Veranstalter ist die Stadt Eisenberg, unterstützt durch die WWT Eisenberg. Thorsten Hutzenlaub, bei dem die Fäden für diese Veranstaltung zusammenlaufen, erinnert sich noch daran, dass es damals problematisch war, genügend neue Fahrzeuge der verschiedenen Autohersteller nach Eisenberg zu bringen. Untypisch, in der Vergangenheit war die Veranstaltung immer ein Publikumsmagnet, hatte fast schon Volksfestcharakter.

Street Food gibt es nun an beiden Veranstaltungstagen. Bereits Samstagnachmittag geht es los. Auf rund zwei Dritteln der Fläche des Marktplatztes werden 17 Buden aufgebaut, an denen es Essen und Trinken gibt. Es gibt einerseits Klassisches wie Dampfnudeln, Bratwurst, Burger und Fisch-Spezialitäten, Türkisches, aber auch Essen, das in Eisenberg sonst eher rar ist: Thai-Food oder griechisches Gyros etwa. Auch Süßes wird geboten, Torten, Kuchen, Eiscreme oder Crêpes.

Warum nicht mehr Exotisches?

Bemühungen der Veranstalter, noch mehr Anbieter eher exotischer Gerichte nach Eisenberg zu begeistern, waren erfolglos. Hutzenlaub: „Entweder treten diese Anbieter in einem Verbund mit professionellen Marktbeschickern auf oder sind sehr lange vorher ausgebucht. Dennoch ist er zuversichtlich, dass die Ausweitung auf zwei Tage Menschen zum Besuch animieren werde.

Am Samstag werden die Stände von 15 bis 20 Uhr geöffnet sein. Ein DJ wird den Marktplatz beschallen und eine große Fläche des Platzes ist Kindern und Jugendlichen gewidmet. Hier gibt es ein vielfältiges Angebot an Spielen, auch ein Geschicklichkeitsrennen. Zum Austoben und Mitmache wird ein mobiler Pumptrack angeboten, der etwa mit Rollern und Fahrrädern befahren werden kann.

Am Sonntag geht es direkt weiter. Zahlreiche Autohändler präsentieren ihre neuesten Fahrzeuge, wobei das Thema Elektromobilität eine wichtige Rolle spielen wird. Aber auch um alternative Fortbewegungsmittel geht es. Vor allem über verschiedene Arten von Fahrrädern, E-Bikes oder Segways kann man sich hier informieren. Die ausgestellten Fahrzeuge werden im Bereich der Jakob-Schiffer-Straße und auf dem Wochenmarktplatz ausgestellt. Am Sonntagnachmittag haben zwischen 12 und 17 Uhr auch viele Ladengeschäfte offen. Anstelle einer Live-Band sind diesmal „Wandermusikanten“ in Eisenberg unterwegs, die mit ihren Instrumenten den ganzen Nachmittag über das Ausstellungsgelände ziehen.

Termin

Samstag, 6. Mai, 15 bis 20 Uhr, nur auf dem Marktplatz: Street Food-Event mit DJ-Musik; Großer Spiele- und Mitmachbereich für Kinder und Jugendlich; Sonntag, 7. Mai, 12 bis 17 Uhr: Mobilitäts- und Wirtschaftsmarkt mit verkaufsoffenen Sonntag, mit Live-Musik; Street Food-Event mit DJ-Musik, Großer Spiele- und Mitmachbereich für Kinder und Jugendliche; Verkaufsoffener Sonntag.