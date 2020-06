Eine 19-Jährige ist am Donnerstag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Passiert ist das Ganze am Donnerstag gegen 10 Uhr, als die Frau in der Nähe eines Einkaufsmarkts „In den Geldäckern“ stand und ihr ein Mann plötzlich auf die Hand schlug, in der sie ihr Handy hielt. Dieses fiel herunter. Der Täter griff sich das Gerät, bedrohte die Frau nach Angaben der Polizei mit einem Messer und lief davon. Der Täter ist bislang unbekannt, wird aber wie folgt beschrieben: männlich, zirka 21 Jahre, kurz rasierter Bart mit Kotletten, schwarze kurz rasierte Haare, dunkler Pulli, dunkle Jogginghose, weiße Nike-Sportschuhe, schwarzes Nike-Cappy. Das Messer sei gebogen und rot gewesen und habe ein silbernes Muster auf dem Klingenrücken getragen. Die junge Frau wurde nicht verletzt. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.